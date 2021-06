À partir de samedi et, on l’espère, jusqu’au 11 juillet prochain, l’entièreté du pays sera plongée dans une atmosphère festive à l’occasion de l’Euro 2020 de football qui démarre ce vendredi. Avec, on l’espère également, la joie de voir De Bruyne, Hazard, Lukaku et consorts soulever la coupe Henri Delaunay sur une Grand-Place de Bruxelles rouge de monde, au lendemain de la finale.

Mais si cette ferveur populaire fait rêver sur le plan sportif, elle inquiète aussi les principaux acteurs en matière de sécurité routière. Sur ce plan, il serait en effet souhaitable que les Diables n’aillent pas trop loin durant l’Euro...