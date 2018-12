Attention, les risque d’infarctus sont accrus le 24 décembre à 22 heures

Le cœur serait mis à rude épreuve lors des fêtes de fin d’année. Le risque d’infarctus du myocarde augmenterait de 37 %, le 24 décembre, avec un pic vers 22 heures. C’est ce qui ressort d’une étude suédoise publiée le 12 décembre dans le British Medical Journal.

Les données de la SwedeHeart, qui recense les dossiers de 283 000 patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde entre 1998 et 2013, ont été épluchées par les scientifiques des universités de Stockholm, d’Uppsala, de Lund et d’Orebro.

Ils ont remarqué une hausse générale des accidents cardiaques traduisant une insuffisance coronarienne de 15 % lors de la période des fêtes de fin d’année. Le 24 décembre, ils ont noté une augmentation de 37 % des cas. Le 1er janvier, ils en constatent 20 % de plus.

De nombreux éléments peuvent expliquer ces pics de malaises cardiaques lors de cette période en particulier. Les chercheurs pointent du doigt le stress, d’abord. Durant les fêtes, il y a une certaine effervescence et une bonne dose de tensions. Le manque de sommeil serait également un facteur de risque.

Autre responsable : les excès en tout genre. D’une part, ceux qui seraient liés à l’alcool. Mais également ceux qui relèvent d’une alimentation grasse et de plus grandes quantités. "L’exposition aux températures froides" ferait également partie des causes évoquées par les spécialistes.

Ces derniers demandent que les familles prêtent une attention particulière aux seniors qui la composent : "L’association d’un risque accru à Noël est plus prononcée pour les personnes âgées de plus de 75 ans, celles qui ont un diabète connu ou une maladie coronarienne."