Le projet ne tient qu’en quelques lignes dans le document budgétaire établi il y a quelques jours par le gouvernement fédéral mais ce sont pourtant celles qui sont actuellement les plus discutées. Le gouvernement envisageait en effet d’instaurer une taxe “Avion” sur les vols dont la destination se situait dans un rayon de 500 kilomètres autour de l’aéroport de départ. Avec un double objectif : inciter les passagers à opter pour des moyens de transport plus propres que l’avion – le train, donc – et, surtout, renflouer les caisses de l’État à raison de 30 millions d’euros en 2022, et de 40 millions d’euros à partir de 2023.

Montant de la taxe ? Cinq à six euros par tête de pipe, avançaient tant le premier ministre Alexander De Croo que le président du MR, Georges-Louis Bouchez. La secrétaire d’État au Budget, Eva de Bleeker, mise quant à elle plutôt sur une rentrée moyenne de 20 euros par billet.

Dans les faits, seuls les vols au départ de Brussels Airport étaient concernés par cette nouvelle taxe : les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende ne desservant pas de destinations dans ce rayon de 500 km. Hormis, évidemment, à bord de jets privés dont on imagine les passagers se ficher de débourser 5 euros de plus sur un billet qui en coûte parfois plusieurs milliers.

Une taxe qui avait suscité, en milieu de semaine dernière, pas mal d’objections de la part de l’opposition, notamment concernant les nombreux vols pour des destinations plus lointaines qui nécessitent une escale dans le fameux rayon de 500 km. Ces vols seront-ils exemptés de la taxe ? “Quid si je vais à Singapour via Francfort ?, avait ainsi tonné Theo Francken (N-VA) à la Chambre. Quid des passagers en transit ? Il faut veiller à la compétitivité de Brussels Airlines.”

(...)