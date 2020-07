Les mots sont crus, forts, presqu’inaudibles tant ils sont insoutenables. Quarante-cinq infirmières, directeurs et autres membres du personnel soignant de maisons de repos témoignent aujourd’hui des atrocités qu’ils ont vécues dans les homes durant la crise du covid. “C’était horrible de voir ce résident atteint du covid qui souffrait et haletait, lance ainsi une infirmière qui en fait toujours des cauchemars. Pendant un moment, j’ai presque voulu le soulager et l’étouffer avec un oreiller. Je voulais le libérer de cette douleur atroce. Je ne pouvais rien faire d’autre. J’étais impuissante.”