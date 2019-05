Aurélie Van Daelen, ex-candidate de l’émission de téléréalité Secret Story fait partie des influenceurs qui ont accepté de prendre part au projet "Sors de ta bulle".

Bloggeuse à temps plein, elle a voulu mettre sa popularité sur les réseaux sociaux au service des enfants victimes de harcèlement. "J’ai directement trouvé le projet superintéressant ! Beaucoup d’adolescents me suivent sur les réseaux sociaux et j’ai voulu mettre ma popularité au service des victimes de harcèlement. J’ai moi-même subi des moqueries au sujet de mon poids quand j’ai fait Secret Story . Heureusement, mes parents m’ont soutenue. Je sais donc à quel point c’est important de pouvoir parler à quelqu’un quand on subit du harcèlement. Internet est un outil merveilleux mais il y a aussi des aspects plus négatifs. J’ai vraiment envie de mettre ma force et mon expérience au service des enfants."