Depuis près d’un an, elles envahissent les pistes cyclables, les trottoirs et les rues. Peu encombrantes, rapides et non polluantes, les trottinettes électriques permettent de se déplacer très facilement en milieu urbain.

Disponibles en libre-service, elles causent toutefois de nombreux problèmes de circulation, quand elles ne perturbent pas le quotidien des personnes à mobilité réduite. Autre conséquence liée à l’usage de ces engins à deux roues, celle concernant l’intégrité physique des utilisateurs. En effet, les urgences font face à une surreprésentation des blessures orthopédiques causées par ce moyen de transport.