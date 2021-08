Elle a été créée avant sa cavale alors qu’il dit avoir fui à Mayotte parce que sa compagne était malade…

Grégory Dalne, le Carolo arrêté début août à Mayotte alors qu’il était en cavale, végète en prison en attendant d’être extradé. Face aux juges de la Réunion, il a dit n’avoir pas regagné sa cellule d’Andenne fin 2020, après une période de liberté surveillée, parce que sa compagne était malade. Et avoir fui pour la même raison. Et ce, alors qu’en Belgique, il doit effectuer un reliquat de peine de prison de 83 jours pour un viol, une escroquerie et un homicide involontaire. Celui de sa femme de l’époque…