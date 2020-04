Le 18 mai, retour autorisé dans les résidences secondaires

Si le secteur du tourisme espère toujours que les vacances à l’étranger puissent avoir lieu, il est difficile d’imaginer les présidents de pays comme la France, l’Italie et l’Espagne, destinations préférées des Belges pour la saison estivale, accepter d’accueillir des millions de touristes dont une partie potentiellement porteuse du virus. Au risque de relancer l’épidémie dans ces pays.

Si les frontières entre pays de l’espace Shenghen devaient finalement être fermées, les Belges n’auraient alors d’autres choix que de se diriger vers les sites touristiques belges.

La décision a été prise hier par le conseil national de sécurité : les excursions d’une journée en famille dans une autre région que sa région de résidence seront de nouveau autorisées à partir du 18 mai prochain. "La Côte et l’Ardenne pourront donc être accessibles, précise la première ministre Sophie Wilmès. Il sera aussi possible de rejoindre sa résidence secondaire."

On risque donc de connaître un véritable rush vers la mer du Nord et le sud du pays lors des belles journées estivales. Les Belges, pour profiter de leurs jours de congé pourraient en effet ne pas avoir d’autres choix pour se divertir, les festivals, concerts et autres événements de masses étant suspendus jusqu’au 31 août. "Il est envisagé de laisser aux communes la liberté d’autoriser les plus en plein air de petite ampleur", confie toutefois Sophie Wilmès.

S’il est sans doute trop tard pour réserver un appartement ou une maison sur la digue flamande - le secteur flirte avec les 100 % de réservations chaque année -, le tourisme d’un jour devrait donc avoir la cote. Côté Ardenne, il devrait être plus aisé de louer un gîte de campagne.

Ceux qui resteront chez eux pourraient toutefois aussi avoir l’intention de se tourner vers des parcs d’attractions ou parcs animaliers pour se détendre. Pour l’heure, ces derniers ne devraient pas pouvoir rouvrir leurs portes avant la troisième phase de déconfinement, qui ne démarrera pas avant le 8 juin. La décision devrait survenir d’ici la fin du mois de mai.

Il en va de même pour les sites de loisirs en plein air comme les lacs de l’Eau d’Heure et les activités touristiques telles que les loueurs de kayaks qui pourraient rouvrir en suivant des normes strictes, notamment en termes de population.

À noter enfin que jusqu’au 18 mai, les déplacements non essentiels restent interdits en voiture. Aller au Bois de la Cambre ou aux lacs de l’Eau d’Heure est donc proscrit.