Dans Jour zéro, Stéphanie Braquehais tente de comprendre les mécanismes, divers, qui poussent à boire plus que de raison.

Elle ne veut lire ni les mots “honte”, ni “tabou”. Pas non plus “alcoolisme”, encore moins “combat”. Quelques minutes à peine après que l’on se soit parlé, elle à Nairobi où elle vit, et nous à Bruxelles, Stéphanie Braquehais nous envoyait un petit texte qu’elle s’apprêtait à poster sur son compte Instagram. Histoire de remettre une fois pour toutes les points sur les i. “Le livre propose de réfléchir au pourquoi et comment nous consommons. Que ce soit l’alcool, de la nourriture ou des écrans”, y écrit-elle. Il se fait que, dans son cas, il s’agissait d’alcool. Entretien.