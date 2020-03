Les ados, les étudiantes, les stagiaires libérées se mobilisent pour aider les parents.

La situation est inédite, inconnue, jamais vue : les écoles sont fermées jusqu’au 3 avril, les parents se questionnent. Entre télétravail, solidarité entre parents d’élèves, enfants plus grands gardant les plus petits, vont-ils réussir à établir une garde à la maison durant près de trois semaines ? En attendant, on voit arriver sur Facebook un nombre considérable de propositions de baby-sitting, à l’exemple de Sarah, une jeune fille très décidée qui propose "un service baby-sitting pour les mamans/papas qui se trouvent dans l’obligation de travailler durant ces 3 semaines ! Je suis disponible 7j/7 24h/24."

Lou-Ann a publié aujourd’hui un avis aux parents. Cette jeune éducatrice spécialisée de 20 ans qui était en stage en maison de repos et de soins a été écartée suite à la pandémie. Elle a directement pensé à se rendre disponible pour les parents ayant des difficultés de garde pour leurs enfants. "Je veux aider c’était normal pour moi." Elle baisse même ses prix pour que le plus grand nombre de familles puissent avoir accès à ce genre de services.

Sur la page Facebook Baby-sitting Belgique, les annonces s’accumulent avec en fil rouge, une belle solidarité. À laquelle Damien Kremer de La Ligue des familles rend hommage, tout en expliquant que "c’est une solution temporaire, à long terme ce n’est pas tenable : faire garder trois semaines ses enfants en baby-sitting, c’est impayable."

Ajoutons que légalement, le baby-sitting est limité à 8 h/semaine par baby-sitter, même si le responsable de la communication assure qu’il "ne peut pas imaginer qu’on puisse verbaliser alors que la demande est impérieuse".

La Ligue des familles a incité ses baby-sitters à mettre à jour leurs disponibilités.