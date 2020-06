Il aura fallu près de deux ans de réflexion, de recherche et de développement pour que le projet Black Track voit le jour. La naissance a finalement eu lieu ce mercredi, avec la mise en ligne de l’application en France et en Belgique, sur l’iOS et Android. Celle-ci est brevetée et se présente comme un réseau social participatif reposant sur le monde journalistique puisqu’elle propose aux internautes de se plonger au cœur des plus grands cold cases de l’histoire.