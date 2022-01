Le confinement décrété aux Pays-Bas, et la fermeture des magasins, bars et restaurants, a rappelé le statut particulier de l’enclave belge de Baerle-Duc où les magasins restent ouverts au sein du territoire hollandais.

Baarle-Hertog (Baerle-Duc) est une zone territoriale belge dans les Pays-Bas, composée de 30 enclaves distinctes enchevêtrées en parcelles discontinues et réparties dans et autour du village jumeau de Baarle-Nassau, 22 belges et 8 hollandaises.

(...)