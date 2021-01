Cela fait deux semaines qu’une partie de la Belgique est recouverte d’un beau manteau blanc. Cela n’a évidemment échappé à personne, d’autant plus que des mesures ont dû être prises dans les Hautes Fagnes pour empêcher une concentration trop importante de promeneurs, Covid oblige.

Et la météo va continuer à être clémente pour ceux qui adorent la neige. Samedi et dimanche, le thermomètre pourrait descendre localement jusqu’à -15 degrés et ne montera que jusqu’à -2 au meilleur de la journée. Un temps froid qui sera compensé par de beaux rayons de soleil après deux semaines placées sous le signe des nuages et des chutes de neige.

Autant dire que les conditions seront idéales pour ceux qui seraient en manque de montagne, d’autant plus que la couche de neige s’est encore épaissie ce vendredi, approchant les 40 centimètres par endroits.

Mais ce week-end, il sera à nouveau interdit d’atteindre les hauts plateaux belges comme le signal de Botrange ou la Baraque Michel. Ces endroits sont certainement les plus enneigés car situés au plus haut de notre pays, mais ils sont loin d’être les seuls recouverts de neige. Il existe donc de nombreux endroits encore accessibles pour profiter de ces beaux paysages et prendre un grand bol d’air frais.

D’ailleurs, certains n’hésitent pas à faire leur pub sur les réseaux sociaux. C’est, par exemple, le cas de l’Agence de tourisme des Cantons de l’Est qui propose plusieurs alternatives. "Plutôt que les Hautes Fagnes, pensez dès lors Eifel belge, et rendez-vous dans les autres coins enneigés de la région, tout aussi féeriques", assure l’agence qui rappelle aussi que le planificateur d’itinéraires "Go Ostbelgien" permet de préparer facilement son itinéraire. Et la neige sera à coup sûr au rendez-vous puisque les 11 communes des cantons ont connu des chutes de neige et proposent là aussi des paysages de carte postale.

En fait, c’est même une grande partie de l’Ardenne belge qui offrira une couche de neige raisonnable ce week-end puisque la neige a tenu partout au-dessus de 400 mètres d’altitude, environ.

Du côté de Libramont, par exemple, les autorités communales ne parlent pas de la fermeture de certains endroits, mais rappellent quelques règles à suivre pour les promeneurs ayant fait le déplacement.

Comme pour beaucoup d’autres communes, il sera interdit de se garer le long des routes principales et bien entendu devant des chemins privés. Les autorités renvoient donc vers les parkings communaux d’où partent la majorité des promenades. Un conseil donc avant de prendre la route, faites du repérage et privilégiez les endroits moins touristiques.

Une manière de découvrir de nouvelles balades tout en évitant le monde. Car virus ou pas, il est toujours plus agréable de profiter seul (ou presque) de la nature.