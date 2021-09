Les 23, 24, 25 et 26 septembre prochains, Be WaPP organisera la 7e édition de son Grand Nettoyage. "Cette action emblématique de l’ASBL permet chaque année de donner un grand coup de propre à la Wallonie. Traditionnellement organisé en mars, le Grand Nettoyage a été reporté, pour la seconde année consécutive, au mois de septembre, en raison de la pandémie actuelle. Suite aux inondations qu’a connues notre pays cet été, le Grand Nettoyage sera également l’occasion de ramasser les nombreux déchets en tous genres charriés par les eaux et qui n’auraient pas encore été évacués."

Porte-parole de Be Wapp, Valérie Cartiaux se penche avec nous sur cette édition qui sera donc bien spéciale. "On s’attend à avoir beaucoup de travail à des endroits comme la vallée de la Vesdre, explique-t-elle. Il est évidemment difficile de donner des chiffres avant de commencer, mais on peut évidemment miser sur une augmentation du volume de déchets. Il faut d’ailleurs savoir que ce volume avait tendance à diminuer d’année en année puisque, entre 2017 et 2020, nous avions observé une diminution de 40 %."

Et si les inondations pourraient alourdir la charge de travail, les organisateurs de Be WaPP comptent sur un nouvel élan de solidarité. Pour rappel, le principe repose sur un travail d’équipe. Chaque citoyen peut monter une équipe avec sa famille, des voisins ou des amis pour nettoyer son quartier, ou bien rejoindre une équipe n’importe où en Wallonie. Il est donc à prévoir que de nombreuses personnes rejoignent des équipes qui travailleront dans les régions touchées par les inondations. "Cette année, l’action commence même le jeudi pour que les écoles puissent également participer, ainsi que les entreprises, précise la porte-parole. Aussi, des équipes spéciales de sécurité viendront surveiller et protéger les équipes qui travailleront le long des rivières."