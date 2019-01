Société La période des fêtes est propice aux galipettes. Pic de natalité en vue !

Ceci n’est pas une intox : il y a bien une tendance à concevoir davantage lors des fêtes de fin d’année. Avec, pour conséquence, une salve de bambins attendue mi-septembre. Si vous êtes né à la rentrée, vous avez sûrement déjà essayé de faire le calcul vous-même : oui, vos parents ont passé une chouette nuit de Noël l’année avant votre naissance. Ou, si vous avez plutôt poussé le bout du nez dehors vers le 24 septembre, il n’y avait pas grand-chose à la télé le soir du 31 décembre.

Juillet est le mois qui compte le plus de naissances dans l’année (près de 11 000 en moyenne) mais la période du 15 au 30 septembre n’a pas à rougir : 5 600 nourrissons (chiffres 2016) naissent à ce moment-là. Avec des pics certains jours (16, 23 et 25)… Qui correspondent à des galipettes de Noël ou de Nouvel An. Ambiance festive, retour à l’esprit de famille, spiritualité en liesse, lâcher-prise en congé, bonnes résolutions et pensées positives… Autant de raisons d’avoir envie d’un petit être à soi, tout rose et tout mignon, neuf mois plus tard.

(...)