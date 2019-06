Société Belfius lance YuMe, l’outil qui vous aide à planifier vos besoins pour plus tard.

L’espérance de vie ne cesse d’augmenter et on ne va pas s’en plaindre. Alors que les femmes et les hommes nés en 2 000 peuvent espérer atteindre respectivement 89 et 87 ans, encore faut-il trouver les moyens de subvenir à ses besoins et, si possible, concrétiser ses rêves une fois l’heure de la retraite arrivée.

(...)