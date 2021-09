Avant toute chose, il faut savoir ce que nous souhaitons faire à vélo électrique ?

Du vélo en famille des balades ou aller au travail ? Le look de notre vélo est un choix personnel, néanmoins si c’est un vélo que nous partagerons en famille, il faut prendre un modèle accessible aux différentes tailles. Pour cela, les cadres mixtes sont les plus pratiques ; ils conviendront aussi bien à l’adolescente qui va à l’école en robe, qu’à son père qui va au travail en costume. Pour ceux qui aiment les looks plus sportifs, des cadres avec une grande barre horizontale seront plus nerveux et notre position sera plus proactive.

(...)