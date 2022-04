Dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui se tient ce jeudi, la CSC a décidé de mettre en lumière la problématique largement répandue des troubles musculo-squelettiques (TMS) et appelle à une amélioration du cadre législatif à cet effet. Hernie, lumbago, tendinite, arthrose, ces troubles touchent les structures autour des articulations, surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs et peuvent toucher les muscles, les tendons ou encore les nerfs.

À l’origine, plusieurs facteurs peuvent intervenir, notamment professionnels. Ils sont la plupart du temps causés par des facteurs de stress ergonomique liés au travail, comme des actions répétitives, une charge de travail élevée, des postures non naturelles, voire des vibrations.