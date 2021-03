Globalement, l’offre de stages est à la baisse : En trois ans, le nombre de stages disponibles a diminué de plus d’un tiers. Tandis que la recherche de stages a, quant à elle, été deux fois plus fréquente. La crise sanitaire inédite que l’on connaît n’a vraiment pas arrangé les choses. D’après Indeed, plateforme de recherche d’emploi et de stage, au cours des 12 derniers mois, les recherches de stage ont augmenté de près de 25 %. Le pic enregistré de septembre à novembre a été inégalé. Dans le même temps, le nombre de stages proposés a, cependant, diminué de 10 % en un an.