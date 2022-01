Nous vous le disions ce lundi, les trois ministres de l'Education ainsi que le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke se réunissent ce mercredi afin d'adapter la politique de quarantaine, qui est quelque peu dépassée avec le variant Omicron.

En marge de cette réunion, Ben Weyts, ministre flamand de l'Education, a confié à nos confrères du Morgen qu'il travaillait sur un baromètre corona spécifique aux écoles.

Il devrait fonctionner sur le même code couleur que le baromètre présenté par Alexander De Croo, ce vendredi à l'issue du Comité de Concertation.

"Il existe un ensemble de mesures de base mises en place à tous les niveaux. Ce paquet peut ensuite être complété par des mesures supplémentaires à chaque niveau. Avec un nouveau baromètre, nous voulons surtout simplifier les règles, ce qui est important pour la direction et les enseignants. Espérons qu'il y aura un peu plus de stabilité et de prévisibilité, même si le virus lui-même restera toujours imprévisible", a commenté Ben Weyts dans un communiqué.