En novembre dernier, le secrétaire d’État à l’Égalité des genres et des chances, Sarah Schlitz, annonçait la mise en place d’un plan d’action national accordé à la lutte contre les violences fondées sur le genre.

La députée Sophie Rohonyi (Défi) s’interroge toutefois sur "le grand absent de ce plan", à savoir la mise en place de tribunaux et parquets spécialisés en matière de violences fondées sur le genre, tels qu’il en existe en Espagne depuis 2004. "En juillet dernier, le quotidien Le Monde révélait que ces tribunaux avaient prouvé leur efficacité et que même les acteurs institutionnels espagnols les plus récalcitrants revenaient aujourd’hui sur leurs doutes." La députée souhaiterait savoir, étude à l’appui, si un tel système peut être transposable dans notre pays.