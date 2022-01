Si le "Blue Monday" relève davantage d’une stratégie marketing que d’une réelle base scientifique et médicale fiable, le mois de janvier reste, comme les premiers mois de l’année, une période propice aux coups de blues. "Actuellement, on voit plus de patients atteints de déprime, de dépression, les gens vont moins bien et on voit apparaître généralement plus de patients à cette période de l’année. Il fait moche, gris et il y a une longue période à tenir entre les fêtes de fin d’année et les vacances d’été, tout concourt à ce qu’on aille moins bien", indique la docteure Caroline Depuydt, médecin psychiatre à la clinique Fond’Roy à Bruxelles.