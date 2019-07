Avec des températures approchant les 40 degrés par endroits, on va une fois de plus être en quête de fraîcheur cette semaine. Boire (beaucoup), de l’eau ou du thé, prendre un bain tiède ou froid, allumer le ventilateur, sauter un repas… Qu’en est-il des pratiques et croyances liées aux températures élevées ? Décryptage !

Il faut boire beaucoup

Vrai et faux. On recommande de boire en général 1,5 à 2,5 litres d’eau pour éviter la déshydratation. Inutile de rappeler que, par fortes chaleurs, l’alcool est vivement déconseillé car il donnera l’impression d’étancher la soif mais va rapidement déshydrater le corps. Attention, cependant, particulièrement pour les personnes âgées. Si elles ont tendance à oublier de boire quand il fait chaud, même si elles n’ont pas soif, une consommation excessive peut aussi s’avérer dangereuse car cela peut faire baisser le taux de sodium dans le sang.

(...)