Société Les "classiques" de saison ? Les chutes, les bouchons dans l’œil, les couteaux à huîtres, les intoxications et les accidents de la route.

Les soirs de réveillon, il est rare que les urgences des centres hospitaliers désemplissent. En cause ? Divers accidents domestiques ou de la route. Des bouchons dans l’œil, des pétards qui explosent dans la main ou des huîtres récalcitrantes sont quelques cas observés dans ce service au moment des fêtes.

"Noël est une fête plus familiale, les accidents existent ces soirs-là, évidemment, mais nous recensons plus de traumatologie au moment du Nouvel An", constate Lucien Bodson, chef du service des urgences du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège.

C’est généralement à partir de 23 heures que les médecins et infirmières sont le plus sollicités. "Les après-midi de réveillon sont assez calmes, comme les débuts de soirée", précise le médecin spécialiste. Les urgences liées au réveillon s’ajoutent alors aux pathologies couramment rencontrées aux urgences.

Des rhumes ou affections mal soignés, parce qu’on reporte la visite chez le médecin en vue des fêtes, conduisent de nombreux Belges aux urgences les soirs de réveillon. Trop affectés par une fièvre ou des difficultés respiratoires.

Le chef de services des urgences de Liège indique que les températures jouent beaucoup sur les admissions dans son service. "Au réveillon, ça dépend beaucoup des conditions météorologiques", dit-il. "Surtout si on a eu du beau temps puis du gel. Mais c’est souvent le deuxième ou le troisième jour quand les gens se sont habitués et sont plus hardis. En traumatologie simple, on voit régulièrement des entorses ou des fractures chez des personnes plus âgées qui sont tombées."

(...)