Comment reconnaître une bougie parfumée de qualité ? Réponse avec un maître cirier.

Natacha est une dingue de bougies. Mais chez elle, aucune bougie qui viendrait d’une grande marque suédoise par exemple ou à bas prix. La jeune femme a accompagné son plaisir de voir ses bougies brûler au quotidien d’une vraie connaissance. "La bougie, ce n’est pas qu’une flamme chaleureuse, c’est aussi un contenant, une mèche et de la cire. Et celle-ci peut vraiment être toxique, surtout si on est fan et qu’on en allume tous les jours", insiste-t-elle.

C’est en partant du même constat qu’Emmanuel Denis, désormais secondé par Pauline Cantal a lancé sa ligne artisanale et naturelle de bougies appelée "Take Care", une marque déposée en 2019, six mois avant que la fameuse phrase de la Première ministre "Prenez soin de vous et des autres" soit lancée… Après trente ans de carrière dans la publicité, l’homme avait envie de retrouver le sens, le temps, la bienveillance. C’est comme ça que le nom est arrivé. " L’idée de prendre soin des autres, le plaisir qu’on a à recevoir et à offrir une bougie, le bien-être et le réconfort que sa lumière et son parfum apportent cela m’a tellement parlé que je suis devenu maître cirier ! ", évoque celui qui est allé faire la formation du même nom à Toulon en France.