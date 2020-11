Les Belges sont de plus en plus nombreux à vouloir faire de leur jardin un petit paradis pour les oiseaux. Selon Alain Paquet, ornithologue chez Natagora, les mélanges de graines, les boules de graisse et les nichoirs se vendent un peu mieux chaque année. Pourtant, la question du nourrissage des oiseaux divise les scientifiques. Certaines études vont jusqu’à montrer qu’un nourrisage effectué dans de mauvaises conditions peut même s’avérer nocif pour nos amis à plume.

Faut-il oui ou non nourrir les oiseaux ?