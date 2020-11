Bpost vit une période sans précédent. Il y a une semaine, la porte-parole du groupe annonçait "des chiffres historiques dans les semaines à venir". Les chiffres continuent à s’emballer au point que l’entreprise doit revoir son fonctionnement pour éviter d’accumuler du retard dans ses livraisons.

Car les 2 500 à 3 000 nouveaux collaborateurs ne suffisent pas à gérer l’afflux de colis en cette période de fin d’année qui sera entamée ce vendredi avec le Black Friday. Pour rappel, Bpost avait annoncé vendredi que certains colis ne seraient plus livrés à domicile mais disponibles dans des points de relais (bureaux de poste, Decathlon ou autre partenaires). D’autre part, il a été notifié à certains clients que des colis venant de France étaient refusés pour le moment par Bpost.

Bpost a mis les choses au point ce lundi. "Les citoyens et les commerçants n’ont aucun souci à se faire" car tous les colis continueront d’être réceptionnés et livrés et la société ajoute que "la capacité de livraison à domicile va être augmentée les prochaines semaines via des solutions créatives".

Bpost s’engage, à la demande de la ministre De Sutter, à livrer tous les colis à domicile, mais certains ne le seront qu’après avoir passé cinq jours en point d’enlèvement. "Nous vivons des moments très particuliers mais le citoyen peut continuer à compter sur nos 30 000 collaborateurs enthousiastes", déclare Jean-Paul Van Avermaet, CEO de Bpost.

Du côté des syndicats, on confirme que la situation est délicate. "Bpost n’a pas assez préparé cette seconde vague selon moi", lance Stéphane Daussaint , responsable général Bpost pour la CSC. Cela entraîne évidemment de gros soucis, mais quand on atteint des chiffres records, c’est très difficile à gérer. Soyons bons joueurs et rappelons que Bpost est le seul opérateur postal à continuer à tout livrer ! Certaines sociétés privées refusent des colis. Tout le monde est sur le pied de guerre, comme les guichetiers qui ont aussi énormément de boulot et qui vont bientôt prêter main-forte aux commerçants dans le Clic&Collect. Le problème est que certains citoyens traitent nos facteurs de fainéants car ils comprennent mal le message. J’ai eu des facteurs en pleurs en ligne ce week-end ! Le réseau atteint ses limites mais Bpost cherche à trouver des solutions."