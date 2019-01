Société Les formations pour apprendre à bricoler soi-même connaissent un succès fou.

Plus que 23 fois dormir, et Batibouw ouvrira ses portes ! Les bricoleurs trépignent d’impatience, dont des milliers de… dames !

Eh oui, aujourd’hui, de plus en plus de femmes manient la foreuse et la disqueuse, et à merveille. La tendance DIY ("do it yourself") a plus que jamais le vent en poupe auprès de la gent féminine, et elle n’est plus réservée aux petits plaisirs comme la couture et la customisation : les filles s’attaquent au gros œuvre. Même pas peur !

(...)