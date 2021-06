Rejoindre la capitale depuis Anvers pourrait se faire en six minutes avec l’Hyperloop.

Les déplacements à très grande vitesse ont toujours été le rêve des inventeurs les plus fous. Mais sont jusqu’ici restés dans les cartons de leurs créateurs pour des raisons tantôt physiques, tantôt financières. Au point que seuls les scénaristes et réalisateurs de films de science-fiction se soient essayés à propulser des êtres humains de l’autre côté de planète en quelques secondes seulement.

Dans la réalité, les choses sont beaucoup moins avancées même si certains ont presque touché le Graal. Le Concorde parvenait ainsi à rejoindre New-York et Paris en 3 h 30 avec une vitesse de croisière de 2 145 km/h, contre plus de huit heures pour les autres avions. Mais le programme a pris fin en 2003, torpillé par le crash de Gonesse – provoqué en réalité par des débris laissés sur la piste par un autre avion ! – et, surtout, pour des questions financières, le Condorde n’étant pas rentable.