Trente mars 2020. Charles Kaisin lance un appel à la population, via le projet “Origami for Life”, en proposant aux Belges de lui envoyer des origamis, réalisés à partir de papier recyclé. Pour chaque origami collecté, des partenaires de l’opération s’engagent à reverser 5 € à la Fondation Erasme. Une initiative avec deux objectifs. D’une part, collecter des fonds pour permettre la création d’unités spéciales Covid-19 à l’hôpital Erasme ; une telle unité vaut 50 000 € et se compose d’un corridor avec des chambres doubles transformées en chambres pour un total entre 12 et 16 lits. D’autre part, une vente aux enchères d’objets contemporains et design a été organisée et l’argent récolté lors de cette opération a été reversé intégralement au Fonds Erasme pour la recherche médicale. “C’est un projet de recherche ouverte, qui profite à tous les hôpitaux universitaires”, explique Charles Kaisin.

Le parcours

Prolongement d’”Origami for Life”, de nombreuses installations du designer sont à découvrir dans l’Îlot sacré à l’occasion des fêtes de Noël. Départ de la Galerie du Roi, où l’on peut lever les yeux et découvrir au plafond une version XL d’”Origami for Life”. Direction ensuite la Galerie de la Reine où, sous la verrière, est suspendu le fameux Golden Tree, sapin long de 40 mètres et formé de 20 000 origamis dorés. Plus loin, dans la Galerie des Princes, un oiseau, lui aussi doré, est à découvrir. Des guirlandes lumineuses sont également disséminées un peu partout aux alentours de la Grand-Place. Enfin, dans la Cour de l’Hôtel de Ville, un immense cône en origamis de 8 mètres de haut a été installé. Charles Kaisin raconte : “C’est comme un sapin, encore une fois avec cette idée de joie, de force, symbole de connaissance, d’idées. Il y a plein de références évidemment dans cette œuvre comme un grand sapin de Noël abstrait et lumineux.”

Une autre opération, baptisée “Origami Battle”, a aussi été mise sur pied avec Charles Kaisin par la Fondation Engie pour soutenir des associations venant en aide aux enfants : les 17 000 collaborateurs du groupe ont été invités à réaliser des origamis à partir de papier trouvé chez eux. Les 20 000 origamis réalisés ont été rassemblés par Charles Kaisin en trois grands oiseaux accrochés dans le hall d’entrée du siège bruxellois d’Engie. L’installation peut être vue jusqu’au 21 mars prochain à la “Engie Tower”, boulevard Simon Bolivar.