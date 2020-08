Une ligne de train rapide électrifiée entre le Quartier Léopold et Tervuren qui desservait Auderghem, Woluwe et la périphérie de Wezembeek-Oppem.

Cela fait plus de 50 ans que l’on évoque la création d’un réseau complet de train régional autour de Bruxelles, selon le concept parisien du RER, mais les mises à double voie du réseau se font attendre, de nouveaux points d’arrêt ont été construits et sont non utilisés et même abandonnés, et ce RER bruxellois n’est toujours pas en service. Pourtant dans les années 30, une formidable ligne RER était déjà opérationnelle : le Bruxelles-Tervuren.

En 1881, l’État belge construit une ligne de train à vapeur, la 160, entre la gare du Quartier Léopold (actuelle gare du Luxembourg) et Tervuren, laquelle connaîtra son apogée lors des Expositions Universelles de 1897 et 1910. Cette courte ligne de 14 kilomètres et 10 gares fut bien un avant-goût du RER.