C’est une première mondiale qu’ont menée à bien deux chercheuses de l’UCLouvain, Isabelle Roskam et Moïra Mikolajczak. Elles ont initié et coordonné une étude internationale menée par une centaine de scientifiques dans 42 pays. Le sujet : le burn-out parental, cet épuisement pouvant toucher des parents soumis à un stress constant sans avoir les ressources nécessaires pour le surmonter. La maman ou le papa s’épuise alors dans sa parentalité, jusqu’à devenir l’ombre de lui-même puis l’opposé du parent qu’il était et voulait être. Les conséquences du burn-out parental peuvent être dramatiques sur la personne en difficulté (problèmes de santé, idées suicidaires prégnantes), sur l’enfant (augmentation nette du risque de comportements de négligence et de violence parentale, verbale et/ou physique) et sur le couple…