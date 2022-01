L’objectif du livre se veut pédagogique et invite tous les consommateurs à disposer des clés adéquates pour bien comprendre l’impact de sa consommation. Si elle est considérée comme étant à risques, nocive ou non et à partir de quand. "Notre message, c’est qu’il ne faut pas s’occuper de la dépendance à l’alcool quand elle est installée mais avant, il faut améliorer la prévention", souligne le médecin spécialisé en médecine générale depuis plus de vingt ans.

Les deux auteurs détaillent ainsi les signes avant-coureurs de l’alcoolodépendance. "Le seuil recommandé à ne pas dépasser c’est 10 verres par semaine maximum : deux verres par jour avec une pause de deux jours sans alcool par semaine, c’est en tout cas une norme considérée comme non problématique." Pour se poser les bonnes questions sur sa consommation, le Dr Orban préconise également la technique des 5 C. "Ce sont des signaux qui doivent nous pousser à nous questionner, poursuit-il. C comme contrôler, je vais me contrôler, je ne vais pas trop consommer et finalement, je bois systématiquement trop. Le deuxième C pour conséquences, j’ai déjà subi les conséquences de ma consommation mais je reproduis ce schéma, on retrouve aussi le "crising" ou l’envie irrésistible de boire, il est au désir ce que l’angoisse est à la peur. Vient ensuite l’aspect compulsif que l’on retrouve chez certains puis une consommation continue, un produit qui m’accompagne régulièrement. Quand on rassemble ces critères, on est face à quelque chose qui est de l’ordre de la dépendance mais il faut également préciser que même sans ces éléments, il n’est pas interdit de se poser des questions."