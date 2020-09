À peine 16 % des Belges gardent les bonnes habitudes qu’ils avaient prises en vacances.

On a eu toutes les vacances pour se lâcher la bride côté alimentation ou à l’inverse pour renouer avec une nourriture de saison et manger plus léger. Et voici septembre et (comme en janvier) ses bonnes résolutions. C’est bien simple : huit Belges sur dix (79 %) souhaitent adopter un style de vie plus sain. Pourtant, seuls 16 % persistent et obtiennent le résultat voulu. Et un Belge sur cinq décroche au bout de quelques jours.

(...)