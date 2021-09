Maeva Ghennam a beau s’excuser et clamer qu’elle "ne réfléchit pas trop et dit beaucoup de conneries", la polémique ne désenfle pas. La jeune influenceuse française de 24 ans a récemment publié une vidéo, sur le réseau social Snapchat, dans laquelle elle présente son chirurgien et détaille les actes médicaux qu’elle vient de subir : "J’ai fait des machines au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et de la mésothérapie sans injection. Et en fait ça rajeunit le vagin ." D’après Maeva : "C’est super important d’avoir un beau vagin […] mais il faut l’entretenir. Et mon docteur, c’est le meilleur pour ça." Elle conclut sa vidéo par une phrase qui a fait bondir de nombreuses personnes : "Du coup c’est trop bien, genre là c’est comme si j’avais douze ans, genre."

Une affaire qui a des répercussions chez nous aussi. La députée libérale Jacqueline Galant se dit "interpellée et choquée par cette intervention car cette influenceuse est suivie par plus de trois millions de personnes dont beaucoup d’adolescents".

