Un code de conduite et un certificat de qualité vont voir le jour pour mettre de l’ordre dans la profession.



Clés oubliées ou problème de serrure, c’est à chaque fois la même galère. Faute de connaître un professionnel, on effectue à la va-vite une recherche sur Internet et on se rabat souvent sur l’un des premiers résultats fournis par le moteur de recherche. En priant pour ne pas tomber sur un de ces margoulins qui n’hésitent pas à demander des centaines d’euros pour une intervention bénigne. Pire, certains prétextent de devoir changer toute la serrure et facturent alors parfois des milliers d’euros.

Ces serruriers frauduleux sont malheureusement légion, mais leur petit manège va bientôt prendre fin. À partir du 1er janvier 2022, les serruriers devront être en mesure de présenter une carte d’identification à leurs clients. Pour obtenir cette carte d’identification, un code de conduite signé et un certificat de qualité sont nécessaires.

(...)