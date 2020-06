On comptait deux fois plus de justiciables hier matin devant le tribunal de la famille.

Début juin, la Fédération des notaires de Belgique annonçait déjà une augmentation de 25 % des divorces pour le mois de mai et cela uniquement pour ce qui est des ruptures par consentement mutuel. Sans passer par la case justice donc.

Une tendance qui se confirme aussi devant les tribunaux. Rien que ce lundi, la section francophone du tribunal de la famille à Bruxelles comptait deux fois plus d’affaires que d’ordinaire. Soit pas moins de 30 dossiers en une journée à gérer pour la juge Julie Feld. Autant de litiges familiaux que la juge bruxelloise a gérés de la façon la plus humaine possible malgré l’embouteillage créé dans le couloir de la salle d’audience en raison du nombre trop important d’affaires. Sans compter qu’une solution avait été trouvée dans l’urgence, comme nous le confirme Sophie Van Bree, porte-parole du tribunal de première instance pour dédoubler l’audience.

(...)