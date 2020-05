L’annonce de la réouverture des écoles à partir du 18 mai pour certaines classes a suscité des réactions très vives au sein de la population.

D’un côté, on trouve des enfants et adolescents soulagés à l’idée de pouvoir retrouver leurs copains et leurs professeurs. De l’autre, des familles qui estiment que ce retour est prématuré et ont accueilli la nouvelle avec beaucoup d’angoisse et d’appréhension.

De nombreux parents ont rapidement fait savoir qu’ils ne comptaient pas remettre leurs enfants à l’école tant que l’épidémie ne serait pas entièrement sous contrôle. Un groupe Facebook portant cette bannière a attiré plus de 75 000 membres en l’espace de quelques jours. Entre les partisans d’un retour à l’école et ses opposants, le débat fait rage, jusque sur la Toile.

Tiraillés entre les deux parties, on trouve enfin des parents qui n’ont d’autre choix que de reprendre le chemin du travail et doivent de ce fait opter pour la solution de garderie que représentent les écoles.