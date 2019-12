Très répandu en France, le fait de faire des câlins à des bébés prématurés ou malades dans les hôpitaux fait tout doucement son entrée dans les cliniques pré-natales.

L’aventure des câlineurs de bébés a commencé il y a deux ans grâce à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. "On y voyait alors un papy, originaire des USA, en train de cajoler un tout petit. Ces images ont suscité un réel engouement. La scène était si touchante ! En réaction, une internaute a créé la page Facebook « Les câlineurs de bébés – Belgique ». Après quelque temps d’existence, une des membres a proposé une rencontre afin de concrétiser l’initiative. Elle a regroupé 25 personnes toutes enthousiasmées pour lancer ce projet en Belgique car auparavant rien de tel n’existait, il y a un vrai manque chez nous. Notre page Facebook rassemble aujourd’hui plus de 1500 de personnes", indique Mélanie McCluskey, secrétaire générale de l’association et chargée de communication de l’asbl « les câlineurs de bébés ».

C’est l’HUDERF, l'hôpital des enfants situé à Bruxelles (Jette-Laeken), qui vient de mettre en place cette pratique.