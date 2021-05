Voilà deux ans que le baromètre d’ING n’avait plus livré de perspectives aussi positives…

Après plus de 14 mois de crise, l’embellie est bien là. L’un des paramètres parmi d’autres à jauger pour en prendre la mesure est la baromètre des investisseurs réalisé chaque mois par ING. La DH a pu en prendre connaissance en primeur, et son constat est net : après des mois de disette, la lumière au bout du tunnel fait plus que percer. Le baromètre atteint ainsi son plus haut niveau depuis deux ans (107 points, 100 correspondant au point de neutralité).