Mercredi matin, des bénévoles de la SPA de Charleroi ont découvert devant la porte de leur refuge une portée de chatons accompagnés de leur mère déposés à la va-vite dans une caisse en carton. En une semaine, c’est déjà la troisième portée confiée au refuge. Cette fois, plus de doute, la saison des chatons a bien démarré ! Chaque année, les refuges recueillent des centaines et des centaines de ces petits félins domestiques qu’ils tentent de mettre à l’adoption après les avoir remis d’aplomb, pucés, stérilisés et vaccinés. Malgré la stérilisation rendue obligatoire pour les chats domestiques, les naissances semblent toujours aussi nombreuses année après année.

(...)