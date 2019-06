La canicule qui touche l'Europe ne cesse de faire parler d'elle. Que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, la chaleur qui règne en Belgique et chez nos voisins est le centre de toutes les discussions. Etudiant la carte des prévisions de ce jeudi 27 juin, le PDG d'une société de mesure des précipitations a remarqué un détail plutôt surprenant. En effet, Ruben Hallali a constaté que la carte prenait la forme d'une tête de mort, qu'il compare même à la célèbre peinture de Munch, "Le Cri".

Checknews.fr a vérifié l'authenticité de la carte présentée dans le tweet du docteur en météorologie et confirme qu'il n'y a bel et bien aucun trucage.

Il s'agit donc bien des températures qui seront constatées, à 1500 mètres d'altitude, ce jeudi 27 juin. Et ces dernières sont plus que surprenantes. "C’est exceptionnel d’avoir des températures à 1 500 mètres d’altitude aussi élevées. Cela va se traduire au sol par des records pour le mois de juin et probablement tous mois confondus", a expliqué Ruben Hallali à Checknews.fr.