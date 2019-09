Parmi les nombreuses mesures du nouveau gouvernement wallon, il y en a une qui alimente toutes les conversations de comptoir. Si la carafe d’eau gratuite est une évidence en France, chez nous, c’est loin d’être une réalité. L’organisation Free Tap Water In Belgian Restaurants a bien lancé le mouvement il y a quelques mois en recensant via une carte interactive tous les restaurants qui offrent l’eau (du robinet) à leurs clients. De là à en faire une généralité, de surcroît imposée par le gouvernement wallon, c’est un peu comme franchir le Rubicon.

La seule évocation de cette possibilité suffit à faire déborder le vase du côté du Syndicat des Indépendants et des PME (SDI) qui demande instamment aux partis de la nouvelle coalition de ne pas aggraver la situation des exploitants, qui ont déjà toutes les peines à surmonter une crise sans précédent, et de leur laisser un libre choix, dans une conception libérale de leur profession.

Lorsque le SDI a découvert, noir sur blanc dans la proposition de politique wallonne, cette intention, c’est ni plus ni moins qu’une guerre qui a été déclarée, selon un grand nombre d’exploitants du secteur Horeca.

Et, en Belgique, c’est un secteur économique de poids, avec quelque 120 000 travailleurs salariés pour 57 000 entreprises. Cependant, c’est aussi un secteur sous pression où la pénibilité du travail, la concurrence exacerbée et l’inflation des charges réglementaires, fiscales et sociales étranglent les exploitants, s’insurge le SDI, annonçant des chiffres qui en attestent : 2 149 fermetures en 2017 et 1 999 fermetures en 2018.

Conséquence de ce marasme : en décembre dernier, le ministre fédéral des PME et des Indépendants a officiellement reconnu par une circulaire le secteur comme étant en crise. Les raisons sont multiples, à commencer par l’inflation des charges (réglementaires, fiscales ou sociales), l’instauration de la fameuse "boîte noire", ou encore les exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité et d’hygiène. Sans oublier la hausse du prix des matières premières. Dans ce contexte particulièrement difficile, le SDI comprend la colère des exploitants, face à la volonté du gouvernement wallon de leur imposer la fourniture gratuite d’eau de distribution à leur clientèle. Interpellé par un grand nombre de ses membres du secteur, le SDI demande instamment au nouveau gouvernement wallon de prendre conscience des difficultés que traverse aujourd’hui l’horeca, de ne pas aggraver sa situation et de laisser un libre choix aux exploitants, dans une conception libérale de leur profession.