Carole Charles, jeune enseignante dans la région liégeoise, fait partie des grands perdants de la réforme des titres et fonctions qui est d’application depuis 2016. Cette dernière a rendu son diplôme quasiment inutile.

"J’ai fait un régendat en économie familiale et sociale. Ces trois années d’études doivent permettre aux diplômés de donner une vingtaine de cours différents dans le technique et le professionnel liés aux futurs métiers, comme les règles d’hygiène, de savoir-vivre, de déontologie, des cours d’arts culinaires, d’économie, de nutrition, d’éducation familiale et sociale… Mais à l’heure actuelle, ceux qui ont ce diplôme se retrouvent sans emploi, ont perdu un grand nombre d’heures ou sont en titre de pénurie pour la majorité des cours", dénonce la jeune femme.

