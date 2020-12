Invitée de la matinale de Bel RTL ce jeudi, la ministre de l’Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait savoir qu'elle souhaitait que les épreuves de fin d'année soient maintenues. Avec son administration, elle prépare d'ores et déjà l'organisation des examens finaux "On a défini avec eux des essentiels, c’est-à-dire les points dans les programmes à côté desquels on ne peut pas passer parce qu’ils sont déterminants pour la suite des apprentissages".



L'objectif, pour la ministre, est de maintenir les épreuves certificatives, afin de "mesurer l’impact de la crise sur les apprentissages des élèves et de manière générale pour piloter notre enseignement". "Ce sont des épreuves externes qui sont très importantes pour la fédération Wallonie-Bruxelles", a expliqué Caroline Désir.



Ces examens sont communs à l'enseignement francophone et liés à l'octroi d'un certificat: le certificat d'études de base (CEB, le plus souvent en fin de primaire), le CE1D (2e secondaire) et le CESS (fin de secondaire).

Ce mercredi on apprenait que la rentrée de janvier se fera dans les conditions appliquées actuellement. Les écoles seront en "code rouge" jusqu'à la mi-janvier. C'est-à-dire que les élèves de 3e secondaire et au-delà continueront de ne venir à l'école que la moitié du temps (au maximum), le reste se faisant à distance.