Certains homes décident de continuer à interdire les visites.



Le coronavirus n’est pas encore rentré au sein de la séniorie Bizet. Dans cette maison de repos bruxelloise, si aucun cas n’a été détecté, l’annonce faite par Sophie Wilmès ce mercredi des possibles visites dans les maisons de repos, n’a pas été vue d’un bon œil. "Cette annonce arrive comme un coup de poing dans la figure pour nous", explique Catherine Gouffau, psychothérapeute au sein de la séniorie Bizet. "Nous avons été fort saisis car nous trouvons que c’est beaucoup trop tôt et cela risque de causer des dégâts. Un collègue d’une séniorie à Uccle a vu le SAMU refuser deux de ses patients positifs… Le directeur du home a alors décidé de les soigner lui-même pendant deux semaines. Les personnes âgées n’ont pas encore assez de garanties d’être prises en charge par les hôpitaux si elles sont contaminées par le coronavirus."



Malgré l’annonce de la Première Ministre, la séniorie Bizet a dès lors décidé de garder ses portes fermées. "Il y a un consensus à l’intérieur de la séniorie", avance Catherine Gouffau. "Les résidents nous disent tous qu’il est très dur de ne pas pouvoir voir sa famille de près mais ils ne veulent pas prendre le risque pour de toute façon ne pas pouvoir serrer les visiteurs dans leurs bras. Ils comprennent la gravité de la situation mais ils se sentent en sécurité chez nous et préfèrent se montrer encore patients. Les familles aussi ont réagi en masse et sont d’accord avec nous. Les résidents continueront donc à pouvoir voir leurs familles à travers la fenêtre, continuer à les appeler par téléphone et pourront encore réaliser des visioconférences."

D’ici le 3 mai, date à laquelle a été prolongé le confinement, la maison de repos va donc continuer sa stratégie actuelle. En attendant, les responsables du home vont établir plusieurs alternatives prudentes et les mettre en place en fonction de la progression de la situation. "Cela nous permet de rester en sécurité maintenant et de prendre le temps de mettre en place des mesures réfléchies pour la suite", continue Catherine Gouffau. "Si le 3 mai on décide de mettre en place un des plans réfléchis, nous serons alors prêts. Nous allons aussi voir comment cela se passe dans les homes qui décideront d’ouvrir leurs portes aux visiteurs. Mais pour le moment, nous avons besoin de toute l’énergie du personnel, qui est déjà sous pression, pour s’occuper de nos habitants. C’est un énorme défi de garder ce virus hors de notre home et nous voulons à tout prix éviter des catastrophes."