Offrir un animal à un proche n’est jamais une bonne idée, insistent les refuges.

Chaque année, des personnes offrent des animaux de compagnie à un proche, sans concertation, pensant lui faire plaisir. Si l’intention est bonne dans la majorité des cas, ça n’en reste pas moins une mauvaise idée, estiment les associations de protection des animaux. "On a envie de faire plaisir en offrant un chien ou un chat à un proche qui se sent seul mais ce n’est jamais une bonne idée. En tout cas, si la personne concernée par le cadeau ne voit pas l’animal avant et ne donne pas explicitement son accord. Sinon, c’est un cadeau empoisonné", rappelle Fabrice Renard, président de la SRPA de Liège et d’Animal Sans Toi(t). Pour éviter les adoptions impulsives, le responsable de refuge refuse de laisser une famille repartir avec un animal si son futur propriétaire n’est pas présent. "Si une famille vient chercher un animal qu’elle compte adopter elle-même et que c’est un acte bien réfléchi, on n’a pas de raison de refuser une adoption. Mais il faut vraiment que la personne soit présente", souligne-t-il.

(...)