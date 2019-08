La canicule de ces derniers jours est trompeuse mais la rentrée est à nos portes. Pour nos chères têtes blondes, il ne reste que quelques heures avant de reprendre le chemin de l’école. Dans les familles, cela fait déjà un moment que l’excitation monte. On se presse dans les magasins pour acheter tout le nécessaire : cartable, le kit de base de l’élève avec ses crayons, règle, compas, etc. Tout en sachant qu’un second round sera exigé par les professeurs désireux que chacun soit équipé d’un matériel plus précis. Du côté des plus jeunes, notamment ceux qui vont découvrir l’école, on piaffe d’impatience, tandis que chez les habitués de la rentrée, même si on regrette déjà le temps des congés, on se réjouit aussi de retrouver ses camarades.

Si les directions sont déjà actives depuis le lendemain du 15 août pour soigner aux petits oignons l’arrivée des élèves, les profs aussi se préparent à retrouver leurs classes et peaufinent les cours qu’ils vont dispenser. Certains vont même plus loin. Ils ont profité de l’été pour mettre au point de nouvelles méthodes d’enseignement, de celles qui devraient faire mouche chez les enfants dont ils auront la charge. Car elle est désormais loin l’image du maître d’antan dispensant son savoir à coups de "Nos ancêtres les Gaulois". Aujourd’hui, les savoirs s’apprennent aussi de façon plus ludique.

(...)