Il y a près d’un an et demi maintenant, Céline Tellier (Ecolo) a été nommée ministre wallonne du Bien-être animal. Celle qui succède à Carlo Di Antonio (CDH) hérite avec cette compétence d’un portefeuille ardu à la charge émotionnelle non négligeable. Elle doit aussi répondre aux nombreuses critiques formulées par des gros refuges wallons à l’encontre de son travail et de son administration (voir ci-dessous).

Comment expliquez-vous les tensions qui règnent entre une partie des refuges et votre administration ?