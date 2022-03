Après trois mois d’interruption pour cause de Covid, les voyages scolaires peuvent reprendre. Selon la Ligue des familles, cette reprise suscite de nombreuses questions de parents qui se demandent si leurs enfants sont obligés ou non d’y participer. Selon la Ligue des familles, on peut déduire des documents officiels que les voyages scolaires ne sont pas obligatoires mais l’organisation dénonce une législation insuffisamment précise et réclame une clarification.

"Aucun décret ne traite du caractère obligatoire ou non des voyages scolaires. Le seul outil que l’on peut analyser pour avoir des pistes de réponse est une circulaire qui ne s’appuie sur aucune base légale", explique l’association qui a tiré des déductions de deux éléments présents dans le texte. Le premier concerne le taux de participation minimal à atteindre pour organiser le voyage. "Il faut par exemple que 85 % des élèves d’une classe comptant entre 20 et 30 élèves participent au voyage pour que celui-ci soit organisé. Si 15 % des élèves ne peuvent pas participer au voyage, c’est qu’il n’est aucunement obligatoire", expose la Ligue des familles.

(...)